Prefeitura de Saubara publica novo decreto que proíbe festas, som alto e entrada de ônibus de passeio

A Prefeitura de Saubara, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, publicou um novo decreto que proíbe festas, som alto e a entrada de ônibus de passeio no município, principalmente nas praias de Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres. A medida vai até o dia 3 de Janeiro.

O documento, que está valendo desde o dia 18 de dezembro, proíbe a realização de festas e shows, sejam públicos ou privados, também em barracas de praia, restaurantes, bares, hotéis, pousadas e similares.

Também fica mantida a proibição de qualquer tipo de som, seja mecânico ou “ao vivo”, tanto nos estabelecimentos comerciais, quanto em veículos estacionados ou em circulação. Caso descumpra esse decreto, pode ser aplicada a pena de apreensão dos equipamentos e penalidades legais.

Além da proibição dos ônibus, também fica proibido a entrada de vans de passeio pelo prazo de 30 dias, a contar a partir do dia 18 de dezembro.

O decreto não se aplica aos ônibus coletivos que fazem as linhas regulares Salvador - Saubara e Salvador - Bom Jesus dos Pobres, ou Santo Amaro - Saubara, assim como as vans que compõem o transporte alternativo do município.

adblock ativo