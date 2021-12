Prefeitura de Porto Seguro demite 150 funcionários

A prefeitura de Porto Seguro, no sul da Bahia, demitiu cerca de 150 funcionários de diversas pastas. A administração municipal alega dificuldades financeiras. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira, 2.

A prefeitura afirmou ainda que os cargos eram comissionados e a determinação não se baseou em critérios políticos. Em nota, a administração informou que os municípios vivem um momento de dificuldade financeira e que 'todas as medidas serão tomadas para equacionar as contas municipais'.

adblock ativo