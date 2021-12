Prefeitura de Madre de Deus notifica concessionária após acidente em terminal

A prefeitura de Madre de Deus (Grande Salvador) informou que pretende aplicar multa à Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), concessionária que administra o terminal náutico que desabou na tarde do domingo, 14, de uma ponte que permite o acesso de passageiros às embarcações.

Segundo a assessoria de comunicação do órgão, uma notificação para a empresa foi lavrada na segunda-feira, para que ela apresente soluções emergenciais após o acidente no atracadouro.

A prefeitura informou, ainda, que aguarda a conclusão de um laudo, solicitado pela própria Sinart ao Corpo de Bombeiros, para definir que multa será essa e o valor. Nesta terça-feira, 16, segundo o município, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) já havia entregue sua conclusão à gestão da cidade, disse a assessoria.

Conforme A TARDE antecipou com exclusividade, a oxidação de grampos que sustentam a rampa teria causado o desabamento, segundo a perícia do DPT-BA. A informação, publicada nesta terça, foi revelada pelo perito criminal João Paulo Junqueira, que fez inspeção no terminal na segunda-feira.

Segundo ele, a corrosão provocada pela maré foi encontrada nos grampos que não romperam – o que deveria se repetir nos que provocaram o acidente.

De acordo com a assessoria da prefeitura, os laudos da equipe do DPT-BA e do Corpo de Bombeiros serão confrontados para que o Conselho Municipal da Superintendência de Ordenamento e Uso do Solo de Madre de Deus (Sucom) decida o valor da multa aplicada à concessionária Sinart.

Em matéria publicada, nesta terça, o superintendente da empresa, João Maurício Paraíso, afirmou que o terminal náutico do município litorâneo havia passado por manutenção em março e abril do ano passado.

Na ocasião, garantiu ainda que a Sinart “irá sanar todos os problemas”.

