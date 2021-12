Prefeitura de Lauro de Freitas decreta situação de emergência por 90 dias

As fortes chuvas que começaram na sexta-feira,10, e continuaram neste sábado, 11, deixaram um rastro de destruição e transtornos em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A prefeitura decretou situação de emergência no município por 90 dias. De acordo com a Defesa Civil, em 72 horas choveu 206 milímetros.

A cidade amanheceu com ruas alagadas e engarrafamentos. Em alguns locais as pessoas foram resgatadas de barco e moto aquática.

“Tive que fazer um retorno de 800 metros, para ter alternativa ao meu percurso.. Está tudo travado. O nível do rio (Ipitanga) subiu. Várias ruas estão interditadas”, relatou Romário Gomes Sacramento, 56.

Cidade amanheceu com ruas alagadas

Desalojados

De acordo com a prefeitura, mais de 370 pessoas ficaram desalojadas e estão abrigadas em escolas e templos religiosos. Ocorreram queda de árvores e de muros, deslizamento de terra, alagamentos de vias e destelhamento de casas.

Portão foi o bairro mais atingido. Cerca de 300 pessoas foram retiradas de suas casas às margens do Córrego dos Irmãos e abrigadas na Escola Cadetes Mirins. Colchões, lençóis, água e alimentos foram distribuídos aos abrigados.

“Foi um volume alto de chuva em um curto espaço de tempo. Estamos com várias equipes no resgate das pessoas em áreas de riscos”, disse a prefeita Moema Gramacho.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

