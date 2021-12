Prefeitura de Lajedinho abre conta para receber doações

A prefeitura de Lajedinho (distante 355 quilômetros de Salvador) abriu uma conta no Banco do Brasil, chamada SOS Lajedinho, para ajudar as vítimas do temporal que atingiu a cidade no sábado, 7. A agência bancária é 0595-9 e conta corrente é 40.000-9.

De acordo com a defesa civil, 200 famílias estão desabrigadas e estão sendo alojadas em duas escolas municipais, numa sede de uma fazenda da região, além de casa de familiares e amigos.

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estão recebendo roupas, água mineral, cobertores e alimentos não perecíveis para as vítimas.

