Prefeitura de Jequié brinca com tamanho da mochila em homenagem para as mães

Depois que o tamanho da mochila distribuída pela Prefeitura de Jequié virou piada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação da cidade resolveu tirar proveito da situação e fez referência em seu perfil no Facebook. O órgão comparou as dimensões do material escolar ao amor materno. A publicação foi em homenagem ao Dia das Mães.

"Parabéns a você que é MÃE e carrega consigo a grandeza de sentimentos maiores do que a nossa MOCHILA", diz o post. A referência chamou atenção dos internautas. "Que homenagem viu!", comentou um dos seguidores.

Gigante

A mochila de Jequié virou notícia em todo país após a divulgação de uma foto de crianças pequenas com o acessório nas costas. Pela imagem, era possível perceber a desproporção do material escolar em relação ao tamanho dos estudantes.

O gigantismo do material virou piada nas redes sociais e gerou vários memes comparando os alunos a Tartarugas Ninjas, paraquedistas e outros personagens de desenho e jogos infantis.

