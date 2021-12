Prefeitura de Feira vai readmitir funcionários do Samu

Os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demitidos nos últimos seis meses serão readmitidos pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana no prazo máximo de 20 dias. A decisão foi informada pela administração municipal nesta quarta, 28, após uma reunião no Ministério Público Federal (MPF) ocorrida na terça-feira. A decisão foi tomada atendendo recomendação do MPF e do Ministério Público do Trabalho (MPT) após ação impetrada pelo delegado do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (Seeb), Edclécio Mendonça.

Além da readmissão, a prefeitura também promoveu o aditamento do edital nº 01/2012 a fim de sanar as irregularidades apontadas pelo Ministério Público no processo seletivo simplificado para preencher cargos no Samu. Entre as alterações estão a retificação do item 4.1, permitindo a inscrição dos candidatos por procuração, além da informação de que os critérios objetivos para a pontuação na fase da entrevista serão informados no momento da divulgação da lista dos classificados na segunda fase.

De acordo com o assessor jurídico da SMS, André Marques, a principal retificação do edital foi sobre a inscrição através de procuração, que assim abre oportunidade para que profissionais de outros municípios possam realizar as inscrições com comodidade. "Agora não será mais preciso o candidato sair do seu posto de trabalho para se deslocar até Feira de Santana. Acreditamos que, com esta alteração, a procura deverá aumentar nestes últimos dias", avalia.

A prefeitura também prorrogou o prazo de inscrição em mais dois dias, ou seja, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 30 (sexta-feira). Os profissionais que tiveram vínculo com o Samu nos últimos dois anos podem participar da seleção, por não terem sido contratados por meio da Lei 8.745/93.

A decisão não agradou a categoria, que garante ser uma manobra política da prefeitura para passar a responsabilidade do caso para o novo gestor. "Iremos nos reunir com o prefeito segunda-feira e lá tentaremos reverter a situação que é a suspensão do edital e a readmissão imediata dos servidores. Caso não surta efeito vamos recorrer judicialmente", frisou Edclécio Mendonça.

A seleção prevê o preenchimento de 110 vagas, distribuídas entre os cargos de médico (17), enfermeiro (8), técnico em enfermagem (40), condutores (40) e assistente administrativo (5). As inscrições estão sendo feitas no setor de Educação Continuada da SMS, das 14 às 18 horas.

adblock ativo