Prefeitura de Feira defende uso de placa nos ciclomotores

O alto índice de retenções de veículos ciclomotores de 50 cilindradas, as populares cinquentinhas, em Feira de Santana levou o poder municipal a criar um projeto de lei que regulamenta o uso deste tipo de transporte. O projeto deve ser enviado para a Câmara de Vereadores ainda na primeira quinzena de março e, antes de seguir para votação, passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

O projeto prevê o emplacamento de cinquentinhas, mobiletes, scooters e outros ciclomotores com potência igual ou inferior a 50 cilindradas. "Acompanhamos várias ações de apreensão, recebi pedidos de pessoas que usam essas motocicletas para que sejam regularizadas e os proprietários possam andar tranquilamente. Discutimos o assunto com a Procuradoria do município, com a secretaria e superintendência municipal de Trânsito e chegamos a esse projeto", disse o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

"Atualmente este tipo de transporte é oferecido de forma enganosa. O vendedor diz para o comprador que ele não precisa emplacar, utilizar capacete, habilitação. É mentira. Estes ciclomotores apenas não são emplacados, mas devem obedecer a todas as normas de trânsito", diz o superintendente municipal de Trânsito, Francisco Júnior.

O superintendente diz que fica difícil identificar o proprietário em caso de eventuais infrações ou crimes devido à ausência de placa. "Hoje, a única documentação que o identifica é a nota fiscal", diz. "Só em 2014 tivemos 515 ciclomotores retidos, por diversas irregularidades, entre elas a falta de ACC (autorização de condução de ciclomotores) e documentação do veículo", destacou Francisco Júnior.

Opiniões

Para o farmacêutico Bruno Seixas, a regulamentação vem em bom momento. "Vejo muitos pais que entregam estes veículos para adolescentes sem o mínimo de experiência e que se envolvem em acidentes. Com a regulamentação, pelo menos estes proprietários serão identificados", aposta.

Já o autônomo Aleucik Almeida diz que a regulamentação não é uma boa iniciativa, pois só gerará mais imposto. "Compramos este tipo de veículo pela vantagem de não pagar licenciamento. Acho que no lugar de regulamentar deveria ter maior rigidez na fiscalização", sugeriu.

Para a secretária Maria Emília Teles, que comprou recentemente um ciclomotor, a notícia a deixou na expectativa sobre valores. "Eles devem levar em conta o valor do veículo. Então, acredito que não ficará caro o licenciamento. Caso isso ocorra, vendo o veículo e compro uma motocicleta. Pelo menos justifica o que pagarei de imposto", frisou a moradora.

adblock ativo