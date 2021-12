Prefeitura de Feira de Santana garante Micareta 2020, apesar de análise do MP

A Micareta de Feira de Santana 2020, marcada para ocorrer entre os dias 23 e 26 de abril, está mantida. Ao menos, é o que garante o prefeito da cidade, Colbert Martins Filho. De acordo com ele, não há razão, neste momento, para suspender o evento, apesar de dois casos confirmados do coronavírus no município. Segundo o gestor municipal, “o quadro se encontra sob controle, até aqui”.

Colbert Filho informou que o Comitê Municipal de Acompanhamento das Ações de Controle ao Coronavírus tem obtido êxito em seu trabalho, desde que foi criado, na semana passada. “Exames de familiares com as quais as duas mulheres infectadas mantiveram contato deram negativo, o que significa que o vírus não está em cadeia de transmissão neste município”, afirma.

Em análise

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA)) instaurou um processo administrativo, nesta segunda-feira, 9, para analisar se é prudente que a Micareta de Feira, evento tradicional da cidade, seja mantida. O procedimento, instaurado pelo promotor Audo Rodrigues, solicita informações técnico-científicas da Secretaria de Saúde da cidade sobre as ações de combate ao coronavírus. Inicialmente, o procedimento é apenas para a coleta de informações.

