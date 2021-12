Prefeitura de Eunápolis abre cerca de 700 vagas para servidores públicos

A prefeitura do município de Eunápolis, no sul baiano, lançou, na manhã desta quinta-feira, 5, os editais para o segundo processo seletivo simplificado de 2019 para contratação temporária de servidores. São disponibilizadas cerca de 700 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da prefeitura até as 12h este sábado, 7.

Os servidores selecionados serão direcionados para as secretarias de Educação, Saúde, Administração, Infraestrutura e Assistência Social. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 7.746, a depender da função, e o contrato tem duração de um ano, podendo ser renovado após o período.

A segunda etapa ocorre presencialmente no Ginásio ACM, no bairro Centauro entre os dias 9 e 13, das 8h às 14h. Para maiores informações basta acessar o Diário Oficial do município.

adblock ativo