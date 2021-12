Prefeitura de Candeias decreta emergência e cancela festa

Após o prefeito de Candeias, Francisco Conceição, decretar situação de emergência na segunda-feira, 13, por conta das fortes chuvas que atingem a cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a gestão municipal cancelou nesta terça, 14, a festa de São João, conhecida como Arraiá do Candeeiro e que estava programada para acontecer entre os dias 20 a 24 de junho, além de todos os eventos festivos até o fim do prazo do decreto.

Em comunicado, o coordenador da Defesa Civil do município, Erivaldo de Azevedo, informou que só da última quinta, 9, a domingo, 12, choveu 316mm. "Um índice considerado muito alto e que resultou em grandes estragos como deslizamentos de terra e alagamentos em diversos pontos da cidade. Mais de 300 casas foram comprometidas, o que soma cerca de 1.5 mil pessoas desalojadas. Fazemos uma estimativa de que já são 2.7 mil pessoas atingidas direta ou indiretamente com os prejuízos das chuvas."

Também por meio de nota, o prefeito se manifestou sobre assunto. "Nossa maior preocupação é com a integridade física dessas pessoas e não podemos mais permitir que esse problema perdure. Temos 45 encostas precisando de contenção, mas essas são obras de grande porte, que demandam recursos altos, projeto bem elaborado, construtora especializada e equipe altamente especializada porque são paredes de pedra/concreto que têm que segurar todo o volume dos morros de dezenas de metros de altura. Não é algo simples que o município possa resolver sozinho e em pouco tempo".

O decreto de situação de emergência permite que o município solicite recursos estaduais e federais para a construção de contenções. A ação vale por 90 dias e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Ainda nesta terça, 14, o prefeito Francisco estará com o governador Rui Costa, para tratar dos danos causados pelas chuvas e agendar um encontro com o ministro da Integração Nacional para que contenções possam ser construídas em Candeias.

adblock ativo