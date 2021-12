Prefeitura de Camaçari retira 23 barracas na orla

A prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizou a retirada de 23 barracas na Praia da Espera, em Itacimirim, e na foz do rio Jacuípe, em Barra do Jacuípe, na orla do município.

Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Sedur), a ação foi motivada por denúncias da comunidade e donos das barracas legalizadas das áreas, muito frequentadas por banhistas.

"Em Barra do Jacuípe, as barracas funcionavam de forma irregular, sem licenciamento e estavam instaladas em área de manguezal, o que ocasionava a degradação do meio ambiente", informa comunicado da prefeitura. As de Itacimirim foram edificadas em área de praia, segundo o órgão.

A ação foi realizada por agentes de fiscalização da Sedur, que contaram com apoio da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar. O trabalho de remoção teve suporte de um caminhão e cinco profissionais da equipe de demolição.

Jauá

Com cerca 120 mil m² de superfície, a lagoa de Jauá, também na orla de Camaçari, está recebendo serviço de limpeza iniciado pela Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp).

Para não agredir o meio ambiente, a retirada de vegetação e algas é feita de forma manual e deve ser concluída até o final de junho, segundo informações da secretaria. A limpeza é realizada por 20 profissionais e um fiscal, de segunda-feira a sábado.

adblock ativo