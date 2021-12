Prefeitura de Cairu suspende cobrança de taxa em Morro de São Paulo

A Prefeitura Municipal de Cairu suspendeu a aplicação da Taxa de Proteção Ambiental (TPA), em atenção a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). A taxa de R$ 15 é cobrada a quem visita o Morro de São Paulo, localizado no Arquipélago de Tinharé, no Baixo Sul da Bahia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 21.

Segundo a assessoria jurídica do município, a decisão do TJ não é definitiva. A Prefeitura apresentou um recurso de Embargos de Declaração para o Tribunal, e aguarda a análise para retomar a cobrança.

De acordo com a prefeitura, a TPA é um tributo estabelecido na Lei Complementar 387, votada pela Câmara Municipal de Cairu, em 27 de dezembro de 2012. O valor de R$ 15 é aplicada apenas uma vez, independente do tempo que o turista passe na ilha.

O poder municipal afirma que o montante arrecadado é utilizado na proteção do meio ambiente. Todo o processo atende os requisitos legais. Os valores arrecadados são depositados em uma conta exclusiva para este fim e publicada em Diário Oficial.

Ainda segundo a prefeitura a cobrança da taxa é respaldada na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional (CTN), que autorizam o município a instituir taxas, no exercício regular do Poder de Polícia. A Lei tem como fator gerador, a fiscalização do uso, acesso e fruição do patrimônio ambiental e ecológico do Distrito do Morro de São Paulo. Logo, os arts. 145, inciso II da CF/88 e o art 77 do CTN respaldam tal cobrança, além da Lei Orgânica e Código Tributário Municipal.

A prefeitura de Cairu alega ainda que a medida segue o mesmo modelo da legislação estabelecida em outras APAs como, Fernando de Noronha (PE), e Ilha Bela (SP), ambas não questionadas judicialmente.

