O carnaval antecipado da cidade de Santa Cruz de Cabrália (a 566 quilômetros de Salvador), foi cancelado. As informações foram divulgadas por meio do prefeito Agnelo Santos, através de um vídeo divulgado na página da prefeitura no Facebook. A festa estava prevista para ser realizada entre os dias 22 e 24 de fevereiro.

O atual gestor inicia o vídeo informando que a decisão de cancelar a festividade foi determinada após uma reunião com sua equipe financeira. Agnelo informou que houve mais de um motivo para o cancelamento, porém o principal é a crise financeira que o município está passando no momento.

"Temos uma grande responsabilidade com vocês. A nossa saúde, nossa educação, os nossos servidores e os nossos fornecedores não podem ficar comprometidos no ano de 2019 por causa de uma festa que dura três dias", explicou o prefeito, que acrescentou: "Nós não queremos comprometer a vida financeira do nosso município e temos honrado todos os meses o nosso servidores e colaboradores".

Agnelo também cita que ao longo do ano há algumas festas importantes para a cidade e que não será viável investir no carnaval antecipado, visto que o custo é maior. "O nosso carnaval cultural está garantido. É mais barato e mais em conta e guarda as tradições do nosso município. Esse sim iremos apoiar e vamos estar juntos com nosso foliões e com os blocos antigos, fazendo essa festa que é tradicional há muitos anos", comentou.

Da Redação | Foto: Divulgação

Prefeitura de Cabrália cancela carnaval por conta de crise financeira

adblock ativo