Prefeitura de Alagoinhas e policlínica são alvos de tiros

Os prédios da prefeitura de Alagoinhas (a 109 km de Salvador) e da policlínica da cidade foram alvos de tiros. De acordo com o site Entre Rios Notícias, um homem encapuzado atirou contra a porta da prefeitura nesta segunda-feira, 29.

A bala atingiu uma vidraça no interior do edifício, próximo à escada que dá acesso ao gabinete do prefeito. Um guarda municipal estava próximo ao local, mas não foi atingido.

Minutos antes, a policlínica do Parque Floresta também foi atacada. A porta da unidade foi atingida por dois tiros. Segundo testemunhas, o autor dos disparos estava em uma moto e fugiu em seguida.

