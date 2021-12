Prefeitura-bairro oferece serviços gratuitos em Ilha de Maré

Uma unidade itinerante do projeto prefeitura-bairro realizará, nesta quarta-feira, 20, atendimentos gratuitos para moradores da Ilha de Maré, localizada na Baía de Todos-os-Santos. A ação será promovida das 9h às 15h, na Escola Municipal Ilha de Maré, na rua da Caeira.

Serão ofertados serviços de cadastramento e atualização em programas sociais como Bolsa Família e Primeiro Emprego, emissão de Carteira de Trabalho e Cartão do SUS, atendimento jurídico, informações sobre defesa do consumidor, ouvidoria Geral do Município, consulta de vagas de emprego, tarifa social da Coelba e troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LEDs. Para ser atendido basta apresentar documentos como a Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.

