Prefeitura autoriza início das obras de pavimentação em Lauro de Freitas

A Prefeitura de Lauro de Freitas deu início as obras de pavimentação asfáltica das primeiras dez ruas beneficiadas com recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), nos bairros de Itinga, Ipitanga e Pitangueiras.

As ruas que passarão pelas obras de requalificação são: a Primeira, Segunda e Terceira Travessas do CAIC; Primeira Travessa Crispiniano L de Oliveira; Boa Vista do Caic; Alto do CAIC; Roberto G Silva (Ipitanga); José Bonifácio Souza (Pitangueiras); Carlos Alberto e André P de Oliveira (Itinga).

A ordem de serviço para realização das obras foi assinada pela Prefeitura de Lauro de Freitas na última quinta-feira, 14. Os recursos do FINISA, que totalizam R$ 31 milhões, também serão utilizados para a macrodrenagem do canal da Avenida Brigadeiro Mário Epinghaus, que está com processo de licitação sendo executado, e para requalificação da Orla de Ipitanga, que já tem projeto executivo pronto. Outras trinta ruas também serão pavimentadas com esse recurso.

