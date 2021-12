Prefeitura apura abandono de posto salva-vidas em Buraquinho

A Prefeitura de Lauro de Freitas abriu um processo administrativo, na última sexta-feira, 5, para apurar as causas do abandono de um posto de salva-vidas na praia de Buraquinho, no feriado de Corpus Christi.

No dia, Crislane Lima da Conceição, 14, morreu afogada no local. O corpo da adolescente foi localizado no último sábado pelo Grupamento de Bombeiros militares Marítimos (Gmar) na praia de Vilas do Atlântico.

O guardador de carros Adilson Brito, 36, que ajudou a salvar um rapaz que se afogou ao tentar resgatar Crislane, contou que os salva-vidas não estavam no posto. "Eles saem com frequência. Vão para outra praia, não se dedicam ao trabalho".

O salva-vidas responsável pelo posto alegou para a Associação Baiana de Salvamento Aquático (Abasa) que havia acertado com a direção da Divisão de Mar e Rio de Lauro de Freitas que ficaria em outro posto no feriado de Corpus Christi.

Pedro Barreto, que é presidente da Abasa, relata dificuldades enfrentadas pelos profissionais. "O posto fica desguarnecido por causa do quadro reduzido", disse o salva-vidas.

Neste domingo, 7, havia profissionais nos três postos da praia de Buraquinho. Segundo a prefeitura, 23 servidores estavam de plantão.

