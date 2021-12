Prefeitura anuncia ações de captação de turistas

Com o propósito de reverter o atual cenário de crise na rede hoteleira e as baixas sofridas pela capital baiana na área do turismo, a prefeitura pretende empreender uma série de ações para incentivar a vinda de turistas a Salvador. As iniciativas foram apresentadas à imprensa, nesta quarta-feira, 27, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), na Graça.

Segundo o titular da pasta, Érico Pina Mendonça Júnior, os eventos visam reverter um quadro preocupante para o setor. "No primeiro semestre deste ano, tivemos uma redução de 2,6% de voos internacionais com destino a Salvador. Na malha aérea em geral, essa redução é de 20%", pontuou.

As ações - realizadas em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (Abih-BA), Salvador Destination e a Air Europa - são destinadas a jornalistas nacionais e estrangeiros que atuam em meios de comunicação especializados em viagens, operadores de turismo e decision-maker de grandes empresas.

Iniciativas

"Está sendo feito um investimento grande na promoção do Carnaval, no aniversário da cidade e em eventos realizados no Centro Histórico. Todas essas ações visam aquecer o setor econômico e turístico", afirmou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. "A intenção é mostrar essas opções à mídia, gerando divulgação espontânea, ajudando a conquistar mais visitantes", completou.

Outra ação é o Road Show, evento onde será apresentado o potencial turístico da cidade para cerca de 300 operadores do setor, além de estratégias para atrair para capital convenções de grandes empresas e corporações.

"Essas movimentações são muito importantes para uma cidade que teve a imagem desgastada durante anos. A intenção é recuperar os turistas perdidos para outros destinos", ressaltou o presidente da Abih-BA, Glicério Lemos.

