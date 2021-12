Prefeitos pedem ajuda para sanar estragos das chuvas

O governador da Bahia, Rui Costa, e os prefeitos de Santo Amaro e Candeias, Ricardo Machado e Francisco Conceição, respectivamente, foram recebidos nesta quarta-feira, 15, em Brasília, pelo ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi.

Eles apresentaram ao gestor federal o relatório de estragos causados pela intensa chuva que castigou os municípios nos últimos dias. Os prejuízos causados em Salvador também entraram na pauta, segundo Rui.

No encontro, o governador e os prefeitos pediram apoio emergencial do ministério e da Defesa Civil Nacional. Cidades em situação de seca também foram lembradas pelo governo estadual na ocasião.

"Os prefeitos vão elaborar o plano de trabalho para pedir apoio na correção e no conserto do que foi destruído", explica Rui Costa, em áudio enviado à imprensa pela assessoria de comunicação do governador. "Eles também vão elaborar projetos para buscar recursos de prevenção".

No caso de Candeias, esses recursos preventivos serão aplicados principalmente na contenção de encostas, para que futuros desmoronamentos sejam evitados.

Já em Santo Amaro, um projeto de alargamento e dragagem do rio Subaé foi apresentado, mas tem "valor bastante elevado", de acordo com o governador. A opção alternativa, de construção de uma barragem, também está sendo considerada.

O próprio governo estadual vai realizar estudos para elaborar o anteprojeto desta obra, que, posteriormente, será encaminhado ao Ministério da Integração Nacional para a aprovação e liberação de recursos.

Impactos

Até esta quarta, a cidade de Candeias, localizada na Grande Salvador, a 46 km da capital, contabilizava 300 casas comprometidas, segundo cálculo da Defesa Civil local, e aproximadamente 2.700 pessoas desalojadas.

Segundo dados do órgão, em 96 horas, de quinta até domingo, choveu 316 milímetros na cidade. O índice é considerado "altíssimo".

No caso de Santo Amaro, a 72 km de Salvador, mil famílias estão desalojadas, mas foram abrigadas em casas de familiares. Conforme a prefeitura, os bairros mais afetados foram Ideal, Trapiche e Sacramento.

Uma equipe da Central Estadual de Regulação está na cidade com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas.

Previsão do tempo

De acordo com o Climatempo, a previsão meteorológica para Santo Amaro nesta quinta, 16, é de sol com algumas nuvens. Chuvas rápidas durante o dia e a noite podem ocorrer. O volume previsto é de 8 mm hoje, 2 mm nesta sexta, 17, e 9 mm no sábado, 18. No dia 25, 11 mm de chuva são esperados.

A mínima prevista para esta quinta é de 24° C e a máxima de 31° C. No caso de Candeias, o Climatempo prevê máxima de 30° C e mínima de 23° C, com sol e nuvens.

Um volume de 8 mm é esperado para hoje, mas nesta sexta esse número cai para 2 mm. Dos dias que tiveram a previsão divulgada, o próximo sábado concentra o maior volume: 9 mm.

