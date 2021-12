Prefeitos baianos são punidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) puniu, nesta terça-feira, 24, o prefeito de Baixa Grande, Heraldo Alves Miranda, por desvio de recursos do Fundeb, e rejeitou contas do ex-prefeito de Encruzilhada, Alcides Pereira Ferraz.

Segundo o TCM, Heraldo Alves gastou de forma irregular R$ 5.783.483,05, no exercício de 2018. O gestor agora terá que devolver o dinheiro à conta do Fundeb, com recursos do município.

O relator do processo, conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza, determinou que fosse feita uma representação ao Ministério Público Federal para apurar a prática de ato de improbidade administrativa. O prefeito foi multado em R$ 5 mil.

Contas rejeitadas

O TCM rejeitou as contas da Prefeitura de Encruzilhada do ano de 2016. O ex-prefeito Alcides Pereira Ferraz ultrapassou o limite máximo de 54% para despesa total com pessoal. Além disso, não cumpriu o artigo 42 da LRF, já que não deixou recursos em caixa para cobrir as dívidas compromissadas do exercício, e não comprovou o recolhimento das multas.

Os conselheiros do TCM também determinaram uma representação ao Ministério Público do Estado contra o ex-prefeito. O relator do parecer, conselheiro Francisco Netto, determinou uma multa no montante de R$ 6 mil por irregularidades identificadas durante a análise das contas. Também foi imputada uma segunda multa, no valor de R$ 36 mil, equivalente a 30% dos subsídios anuais de Alcides, em razão da não redução da despesa total com pessoal, que alcançou 61,49% da receita.

Ainda foi imposto um ressarcimento de R$ 14.890,42, referente ao pagamento de juros e multas por atraso no adimplemento de obrigações junto ao INSS, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora.

adblock ativo