Prefeitos baianos debatem combate ao crime com SSP

Cerca de 15 homens fortemente armados explodiram, nesta quarta-feira, 15, caixas das agências do Banco do Brasil (BB) e dos Correios em Adustina, no nordeste da Bahia (a 356 km de Salvador).

Eles ficaram cerca de uma hora e 20 minutos na cidade. Neste tempo, atacaram um caixa e o cofre do BB e o Banco Postal (nos Correios), levando cerca de R$ 140 mil, segundo a polícia.



Com este crime, a Bahia soma 127 ataques a bancos em 2015, segundo o Sindicato dos Bancários. No mesmo período de 2014, foram 135 ocorrências - o que representa redução de 5,9%.



Esta modalidade criminosa, que tem preocupado prefeitos baianos, será um dos temas do seminário Os Municípios e o seu Papel na Segurança Pública, a partir das 8h desta quinta, 16, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



Parceria entre a UPB e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), o encontro deverá debater, também, efetivo policial, infraestrutura de delegacias e viaturas, combate ao tráfico de drogas no interior do estado. Segundo a UPB, prefeitos de todos os municípios foram convidados.

Segundo a presidente da UPB e prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, a primeira reunião para debater segurança pública com a SSP ocorreu no início deste mês. Cerca de 30 prefeitos participaram. "Abrimos um canal de diálogo e apresentamos nossa pauta em reunião anterior. A ideia, agora, é que a SSP nos apresente estratégias, já que a questão impacta no convívio nos municípios", conta.

Reivindicações



O presidente da comissão de Segurança Pública da UPB, Antônio Silva Neto, prefeito de Araci, afirma que a situação no interior é "preocupante. A violência aumentou muito nos municípios nos últimos anos".



Déficit no efetivo policial, crimes contra instituições financeiras, tráfico de drogas e homicídios serão os principais pontos do seminário, informou ele.

No ano passado, o número de homicídios nas cidades baianas aumentou 8% em comparação com 2013 - saltou de 3.285 para 3.549. "O crime organizado está migrando para o interior. O que estamos buscando é desenvolver estratégias para combater esse avanço da violência", enfatiza Silva Neto.

Outra reivindicação dos prefeitos é a interiorização do programa Pacto pela Vida e a expansão do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). "Hoje, cerca de 100 municípios baianos já contam com o Proerd. É um programa que consideramos fundamental, pois o policial vai às escolas, conversa com os alunos. Esse diálogo tem efeitos positivos, por isso queremos que seja expandido", afirma.

Silva Neto revelou que, apesar de não ter obrigação constitucional, os municípios colaboram com serviços de segurança pública. Segundo ele, há um convênio entre prefeituras e a SSP em que os municípios arcam com algumas despesas, como combustível de viaturas e aluguel de delegacias.



"É um gasto significativo, ainda mais em tempos de crise. Queremos discutir a possibilidade de maior investimento do estado", diz.

A assessoria da SSP informou que o secretário Maurício Barbosa irá falar sobre reivindicações dos municípios durante o seminário.

adblock ativo