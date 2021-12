Prefeito renuncia cargo para que irmão assuma na Bahia

O Deputado Federal Jânio Natal eleito prefeito na cidade de Belmonte, no extremo sul da Bahia, renunciou ao cargo de prefeito para que seu irmão, o eleito vice-prefeito, Janival Andrade tomasse posse.

De acordo com a agenda da Assembleia Legislativa a posse dos suplentes foi marcada para a tarde desta segunda-feira, 2, às 14h.

Segundo o site Jornal de Belmonte, após a cerimônia tradicional de posse do prefeito e dos vereadores, neste domingo, 1º, Jânio apresentou e leu sua carta de renúncia de prefeito eleito de Belmonte. Em seguida, foi anunciado que o irmão do edil, Janival Andrade, iria assumir a prefeitura da cidade.

Ainda de acordo com o site, o novo prefeito afirmou está pronto para cargo: "Estou pronto para trabalhar e peço a todos os servidores públicos do nosso município, que se engajem nesta luta, para trilharmos juntos o mesmo caminho”.

De acordo ao Tribunal Superior Eleitoral, com a renúncia do prefeito, quem assume é o vice eleito. Nenhum artigo do Código Eleitoral Brasileiro proibe a eleição de dois irmãos na mesma chapa.

