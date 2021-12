Prefeito pede para polícia investigar descarte irregular de resíduo em Feira de Santana

O prefeito de Feira de Santana (distante cerca de 100 km de Salvador), Colbert Martins Filho, pediu à polícia investigação sobre o resíduo descartado irregularmente em localidades do distrito de Maria Quitéria, desde a tarde da última sexta-feira, 15. De acordo com informações do site Acorda Cidade, imagens de câmeras de segurança podem ajudar a chegar à origem do material.

Até o momento, o que se sabe é que o descarte foi feito por um bitrem vermelho. Segundo o site, moradores suspeitaram se tratar do óleo retirado das praias baianas, mas o resíduo ainda está sendo analisado. Com forte odor, foram descartadas cerca de oito toneladas de um resíduo preto, nas localidades de Lagoa Grande, Lagoa das Pedras e Estrada de Carro Quebrado.

No sábado, 16, a empresa Sustentare, responsável pelo serviço de limpeza em Feira de Santana, removeu o material das ruas. Segundo o prefeito, o resíduo está armazenado em container no aterro sanitário, para evitar contato com o solo. Conforme o Acorda Cidade, amostras do material estão sendo analisadas em um laboratório de Salvador, para identificar o tipo de material. Resultado deve sair ainda nesta segunda-feira, 18.

