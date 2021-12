Prefeito nomeia filho para secretaria e MP-BA pede anulação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) expediu uma recomendação ao prefeito do município de Serra Preta, cidade a 155 km de Salvador, Rogério Serafinm Vieira de Souza (PTN), para que anule a nomeação do seu filho, Ígor Almeida Souza, do cargo de secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, no prazo de 30 dias.

De acordo com o promotor de Justiça Tiago Quadros, Ígor Almeida é estudante de uma graduação, e não tem a comprovação de qualquer experiência em Gestão Pública, o que “evidência a ausência de qualificação técnica para o exercício da função de secretário municipal".

O promotor ainda ressalta ainda a "inegável motivação de sua nomeação, o fato de ser filho do atual gestor municipal, o que viola flagrantemente o princípio da impessoalidade”.

O Portal A TARDE entrou em contato com o gabinete do prefeito, entretanto ele não se encontrava no momento.

