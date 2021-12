Prefeito lamenta morte de mulher em tiroteio na BR-324

O prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro, lamentou a morte de Celma Senna, atingida por disparos de arma de fogo durante uma troca de tiros entre policiais e suspeitos de roubo a banco na BR-324, na noite desta quarta-feira, 13. Ela era moradora da cidade e retornava para casa em um carro da secretaria de saúde de Cruz das Almas, depois de uma consulta médica em Salvador.

O prefeito usou seu perfil no Facebook para relatar o caso. "Neste momento de profunda dor, quero registrar meus sentimentos a todos os familiares e amigos de Celma", disse.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o corpo da mulher será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Contudo, a secretaria divulgou outro nome, Maria de Fátima Ricardo Senna, para identificar a vítima.

A SSP informou ainda que a polícia continua na busca de aproximadamente oito suspeitos de participarem da quadrilha de roubo a banco. Integrantes da força-tarefa da secretaria, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil, com o apoio do Grupamento Aéreo da PM, realizam incursões desde o início da manhã desta quinta-feira, 14.

Segundo a secretaria, o bando, após confronto na noite passada, se escondeu em um matagal na região de Simões Filho. A polícia também usa cães farejadores do Batalhão de Choque da PM.

De acordo com a SSP, o grupo é responsável por diversas ações contra instituições financeiras na Bahia e foram frustrados pela polícia na tentativa de explodir o cofre de uma agência bancária na localidade de Guarajuba, na Linha Verde.

A polícia apreendeu com a quadrilha explosivos, um fuzil calibre 762, uma submetralhadora, uma pistola calibre 40, munição, além de três veículos.

Armas apreendidas durante tiroteio (Foto: Divulgalção | Secretaria de Segurança Pública)

