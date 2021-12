Prefeito decreta três dias de luto após morte de quatro enfermeiras na BA

O prefeito Joaquim Berlamino Cardoso Neto, do município de Alagoinhas, decretou na manhã desta segunda-feira, 10, três dias de luto oficial no município depois da morte de quatro enfermeiras em um acidente na BR-101. Elas prestavam serviços para uma unidade de saúde da cidade.

No decreto é citado o nome das vítimas Ainoan Dias de Jesus, Rosely Silva Brandão, Ana Claudia Lessa da Silva e Mércia Mascarenhas Fernandes Cerqueira.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com o prefeito, mas ele não estava. Ao Alta Pressão Online, site do município, ele disse que "a Prefeitura Municipal de Alagoinhas está consternada. Vamos prestar todo o apoio necessário às famílias das nossas servidoras", contou.

Acidente

O acidente aconteceu na manhã desta segunda, por volta das 7h30, no Km 149 da BR-101, trecho do município de Coração de Maria (a 111 quilômetros de Salvador). As enfermeiras estavam em um carro quando a motorista perdeu a direção do veículo.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e o carro parcialmente destruído. Elas estavam indo trabalhar em Alagoinhas.

