Prefeito de São Gonçalo dos Campos tem casa invadida

Carlos Germano (PP), prefeito do município de São Gonçalo dos Campos (a 108 km de Salvador), teve a casa invadida por dois homens durante a madrugada desta sexta-feira, 2. O crime ocorreu por volta das 2h30, em uma chácara no Povoado de Jacaré.

De acordo com o blog Central de Polícia, a dupla armada pulou o muro da residência do político e foi surpreendida pelos seguranças. Um dos vigilantes foi baleado no ombro, encaminhado para o Hospital Emec, em Feira de Santana (a 109 km da capital baiana) e passa bem.

No momento do ocorrido, o prefeito estava acompanhado da esposa e da filha de cinco meses. As vítimas não sofreram nenhum tipo de agressão física, mas, o político não descarta mudar de moradia por conta da invasão. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial do município.

