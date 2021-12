Prefeito de Santa Cruz Cabrália se apresenta à PF em Porto Seguro

Investigado pela Operação Fraternos, da Polícia Federal (PF), o prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Santos, se apresentou na tarde desta terça-feira, 7, na delegacia da PF, em Porto Seguro.

Além dele, os prefeitos baianos Cláudia Oliveira (Porto Seguro) e José Robério Batista de Oliveira (Eunápolis) também estão sendo investigados pela mesma operação. Foram expedidos três mandados de condução coercitiva em nome dos três políticos. Contudo, a prefeita de Porto Seguro e o de Eunápolis não foram localizados até a publicação desta matéria.

De acordo com a assessoria da PF, eles têm até esta quarta-feira, 7, para comparecer à unidade federal. Caso contrário, a PF analisa solicitar a prisão da dupla, conforme já tinha sido antecipado pelo superintendente da PF, Daniel Justo Madruga.

Cláudia Oliveira, José Robério Batista de Oliveira e Agnelo Santos estão afastados de suas funções. Segundo a PF, os três políticos estão envolvidos em uma organização criminosa que atuava há quase uma década com fraude de licitações e desviando verbas dos governos municipais, no Extremo Sul da Bahia. A PF estima um prejuízo de R$ 200 milhões no esquema.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a prefeita de Porto Seguro fala sobre a intenção de desviar verba pública. Na época, ela era candidata.

