Prefeito de Ribeira do Pombal é sequestrado em fazenda

O prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia (PSD), foi sequestrado na noite deste domingo, 20, quando saia da fazenda onde mora com o pai, na zona rural do município (a 271 quilômetros de Salvador). Segundo Miguel Vieira, coordenador da 25ª Coorpin, quatro assaltantes invadiram o imóvel e levaram vários objetos da residência.

Entre os objetos roubados estão uma coleção de relógios do pai do prefeito, celular e outros objetos eletrônicos e uma quantia em dinheiro (não informada). Em seguida, os homens entraram no carro de Maia, levando ele e a madrasta como reféns.

De acordo com o delegado, na madrugada, às vítimas foram deixadas no posto Trevo, na BR-116, nas proximidades de Irará, e levaram o carro.

Uma equipe da Polícia Civil e Militar foi acionada, mas o quarteto ainda não foi localizado. Buscas ainda estão sendo feitas na região.

