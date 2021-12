Prefeito de Mirante é preso durante operação da Polícia Federal

O prefeito da cidade baiana de Mirante, Hélio Ramos Silva (PMDB), foi preso nesta sexta-feira, 4, durante a Operação Belvedere, da Polícia Federal. São cumpridos também outros 25 mandados de prisão, incluindo da primeira-dama, do secretário de Infraestrutura, do secretário de Planejamento e Finanças e do Procurador-Geral do Município.

Esta é a segunda fase da operação, que foi deflagrada inicialmente em 20 de outubro de 2015 , quando o prefeito e demais envolvidos no esquema foram afastados de suas funções públicas. Apesar disso, foi constatado que o grupo continuava operando de forma irregular a prefeitura da cidade, segundo a PF. O esquema envolve fraude à licitação, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Nesta sexta, policiais federais cumprem mandados de prisão em Poções, Mirante, Boa Nova, Livramento de Nossa Senhora e Feira de Santana, todos municípios do interior da Bahia. Na ação de 2015, foi solicitado o bloqueio e sequestro de bens e valores de R$ 1.095.000,00.

Ação é comandada pela Polícia Federal de Vitória da Conquista (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

