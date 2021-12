O prefeito de Macajuba, Fernão Dias (PMDB), foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 2, na rua Frederico Costa, próximo à Igreja Matriz da cidade (distante a 293 km de Salvador). O crime aconteceu na rua Frederico Costa, por volta das 18h40.

De acordo com o blog Macajuba Acontece, ele estava dirigindo quando foi atingido por vários disparos. Fernão foi levado para o Hospital Julieta Samapio, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime

O presidente do PMDB Bahia, Geddel Vieira Lima, se pronunciou pelo Twitter: "Acabo de ser informado, para profunda tristeza minha, do brutal assassinato do amigo e companheiro de tantas lutas, Fernão, prefeito de Macajuba", disse. "Estou chocado com o assassinato agora do prefeito Fernão Dias. Homem sério, leal, conoetente, grande administrador público Deus conforte a familia", completou.

Vídeo mostra como ficou o estado do veículo que o prefeito dirigia quando foi baleado:

Da Redação Prefeito de Macajuba é morto a tiros enquanto dirigia

