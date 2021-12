Prefeito de LEM assina decreto de situação de emergência após chuvas

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, 940 km de Salvador, Oziel Oliveira, assinou nesta segunda-feira, 13, um decreto de estado de emergência no município, que desde sexta passada está sofrendo com chuvas intensas, deixando cerca de 150 famílias desalojadas, principalmente nos bairros Santa Cruz, e Mimoso I e II.

O município, que já estava com decreto de situação de emergência por causa da estiagem, reconhecido pelo estado e pela União, entre 16 de agosto de 2016 até 12 de fevereiro de 2017, está com previsão de chuvas pelo menos mais uma semana, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Enquanto que na lavoura as chuvas eram aguardadas com ansiedade pelos produtores rurais, em diversos pontos da cidade o alto índice de precipitação dos últimos dias provocou alagamentos, erosão e rachaduras em residências, que foram condenadas pela Defesa Civil.

O Instituto Climatempo registrou 115 mm de chuva entre o sábado, 11, e domingo, 12, apontando que em cerca de 48 horas choveu o total esperado para o mês de fevereiro. A média histórica mais alta para este mês é de 130 mm. “Eu moro aqui há mais de 20 anos e nunca tinha visto tanta chuva cair em dois dias”, afirmou o motorista Carlos Gomes.

Desde o final de semana que equipes da Secretaria de Ação Social estão realizando o cadastramento das famílias desalojadas, das quais 30 já estão morando em imóveis locados pelo município através do Aluguel Social. Segundo o prefeito, algumas famílias estão recebendo apoio de parentes e amigos. Outras ainda estão alojadas na escola Vânia Aparecida Santos Ribeiro, no bairro Mimoso II.

Nesta mesma escola, também foi montada uma estrutura para a recepção de doações de roupas, calçados, materiais de higiene e alimentos, que estão sendo distribuídos para as famílias prejudicadas com as chuvas. O município ainda está ajudando e já distribuiu colchões, lençóis e cobertores.

Moradora do bairro Mimoso II, a comerciária Marli Bartolo, disse que o rio dos Cachorros, que fica próximo do bairro, transbordou “como nunca tinha acontecido antes. Nossa casa ficou rachada e tivemos que sair, deixando para trás os móveis e as roupas. Na hora eu senti muito medo. Agora quero ajuda para recuperar minha casa”, desabafou.

Chuva alagou ruas e inundou casas na cidade (Foto: Guilherme Maciel l Blog Braga)

Melhor estrutura

Para o prefeito Oziel Oliveira, a construção de um loteamento dentro da Área de Preservação Permanente (APP) do rio dos Cachorros, é a causa dos alagamentos.

“Nossas equipes estão identificando as casas condenadas, isolando as áreas de risco e abrindo canais para ajudar no escoamento das águas. Vamos refazer o que foi danificado com uma melhor estrutura, preservando as leis ambientais e respeitando as pessoas”, disse Oliveira.

Ele agradeceu a sensibilidade dos moradores de outras regiões da cidade, que estão engajadas na campanha em prol das famílias desalojadas, “tanto através de doações, quanto com seu trabalho, no serviço de receber os donativos, separar e entregar para quem está necessitando”.

