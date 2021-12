Prefeito de Lajedinho decreta estado de calamidade

<GALERIA ID=18799/>

A prefeitura da cidade de Lajedinho, na região da Chapada Diamantina, decretou estado de calamidade pública, nesta segunda, 9, devido aos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município entre a noite de sábado, 7, e a madrugada de domingo, 8, deixando 16 pessoas mortas, 202 casas destruídas e 840 desabrigados. Um morador ainda está desaparecido, segundo informações do Corpo de Bombeiros, responsável pelos trabalhos de resgate.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Paulo Sérgio Luz, o estado de calamidade pública foi homologado pelo governo do estado da Bahia e pelo ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, o que favorece a disponibilidade de verba para que o município, localizado a 355 km de Salvador, possa arcar com os prejuízos causados pela chuva.

Das 16 pessoas que morreram, oito são da mesma família, segundo informou o prefeito da cidade, Antônio Mário Lima, e a Defesa Civil. Das 16 vítimas, 12 foram identificadas, mas apenas os nomes de 11 foram divulgados [confira a lista com os nomes dos mortos abaixo].

Segundo informou a Polícia Civil, a identificação dos corpos é feita por meio de documentos pessoais ou reconhecimento de familiares sobreviventes. A análise da impressão digital é outro recurso disponível para identificação.

A Secretaria da Segurança Pública deslocou homens da Polícia Técnica, bombeiros, policiais civis e militares com cães farejadores. Pelo menos 70 casas foram destruídas pela força da água das chuvas e, segundo a Defesa Civil, cerca de 200 famílias tiveram suas casas afetadas pelo temporal. Os desabrigados estão alojados em escolas públicas. Voluntários da Cruz Vermelha ajudam a distribuir alimentos, remédios e roupas para a população.

Reconstrução

O governador da Bahia, Jaques Wagner, visitou, nesta segunda, junto com o ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, a cidade para acompanhar os trabalhos de resgate. Wagner informou que o governo coloca à disposição das vítimas os recursos possíveis e pediu aos baianos que se mobilizem para ajudar os moradores afetados.

O prefeito de Lajedinho, Antônio Mário Lima, informou que o governo vai apoiar a reconstrução das casas atingidas.

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebem doações para as vítimas do temporal na cidade de Lajedinho. Interessados em ajudar podem deixar roupas, água mineral, cobertores e alimentos não perecíveis na sede da Codesal, na Avenida Bonocô, no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, ou na sede do TJ-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Além da coleta de doações, o tribunal também colocou juízes e servidores à disposição da população para ajudar os moradores de Lajedinho.

A prefeitura da cidade também abriu uma conta no Banco do Brasil, chamada SOS Lajedinho, para arrecadar doações para ajudar as vítimas do temporal. Quem quiser ajudar os moradores pode depositar qualquer valor na agência bancária 0595-9, conta corrente 40.000-9.

Vídeos mostram destruição causada pela chuva; veja:

Da Redação Prefeito de Lajedinho decreta estado de calamidade

Da Redação Prefeito de Lajedinho decreta estado de calamidade

Da Redação Prefeito de Lajedinho decreta estado de calamidade

adblock ativo