Prefeito de Itapitanga é encontrado morto dentro de casa

O prefeito do município de Itapitanga, Dernival Dias Ferreira, 54 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 15. Vizinhos relataram à polícia que ouviram o disparo de um tiro por volta das 5h30. O caso aconteceu dentro da casa onde ele morava no centro do município (a 474 quilômetros de Salvador).

Até o momento, não há confirmação sobre a motivação da morte do político. A reportagem tentou contato com o delegado da cidade, Josemar Batista, mas ele estava apurando informações. Até as 10h20, o corpo da vítima ainda estava na residência. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estão no local.

Prefeito investigado

Dernival era investigado pela operação da Polícia Federal (PF) Vassoura de Bruxa e em janeiro deste ano, a pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Ilhéus, a justiça determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 2.346.431,84, do prefeito e de mais 36 investigados pela polícia.

Segundo o MPF, os alvos da operação eram investigados por irregularidades no uso de verbas públicas nos anos de 2007 e 2008. Na ocasião, eles teriam desviado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Salário Educação, SUS (Sistema Único de Saúde), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

