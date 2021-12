Prefeito de Itamari é vítima de sequestro relâmpago

Valter Andrade Júnior, prefeito de Itamari (a 318 km de Salvador), foi vítima de um sequestro relâmpago na noite desta terça-feira, 2, quando ia abastecer o carro em um posto de gasolina no município de Apuarema. Ele foi liberado pelos sequestradores horas depois e passa bem.

Segundo informações da polícia, o político estava acompanhado do irmão quando os dois foram abordados pelos bandidos. O irmão do prefeito foi deixado no local e acionou a polícia, que iniciou as buscas.

Valter foi liberado no início da madrugada desta quarta-feira, 3, em uma estrada próximo a Ipiaú, a 40 quilômetros do local onde foi sequestrado. O carro do prefeito foi encontrado horas depois, em outra estada, próximo a Jequié.

Conforme a polícia, o grupo criminoso não levou nenhuma quantia em dinheiro da vítima. Equipes da Polícia Militar realizam ronda em busca dos sequestradores, mas, até as 9h30, ninguém havia sido preso.

adblock ativo