Prefeito de Itacaré é internado com suspeita de dengue

Segue internado nesta terça-feira, 23, no Hospital da Bahia, o prefeito do município de Itacaré, Jarbas Barbosa Barros (PSB).

Jarbas deu entrada na unidade no sábado, 20, com suspeita de dengue hemorrágica, e foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde permanece internado.

De acordo com informações do hospital, o diagnóstico será confirmado somente após o resultado da sorologia. O paciente deve receber alta da UTI ainda nesta terça. Em nota enviada à imprensa, o hospital informa que "o paciente já apresentou evolução muito satisfatória em seu quadro clínico e deve ser transferido para um dos quartos do Hospital da Bahia ainda nesta terça-feira (23), onde continuará sendo acompanhado por uma equipe médica".

