Prefeito de Irecê é acionado pelo Ministério Público por casos de nepotismo

O Ministério Público estadual ajuizou uma ação civil pública contra a prefeitura de Irecê após identificar nove casos de nepotismo no município, incluindo familiares do atual prefeito, Elmo Vaz Bastos de Matos.

A ação, de autoria da promotora de Justiça Edna Márcia Souza Barreto de Oliveira, requer a nulidade dos atos de nomeação e investidura no cargo do irmão e sobrinho de Elmo Vaz; da filha do secretário de Agricultura, Arestides Dourado Júnior; do irmão e da esposa do secretário de Educação, Agnaldo Alves de Freitas; da irmã do vereador Fabiano Bia; de dois irmãos do vereador Murilo Franca Paiva Silva; e do filho do secretário de Assistência Social, Jilvaci Matias Dourado.

Segundo a promotora de Justiça, foram expedidas recomendações ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores, no intuito de anular as contratações de pessoas ligadas por vínculos de parentesco com o prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e servidores municipais, que não foram acatadas.

O MP requer que o Município "se abstenha de nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica para investidura em qualquer cargo público, à exceção daqueles em que o ato de nomeação decorra de aprovação em concurso público".

