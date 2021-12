Prefeito de Guajeru e mais 4 ficam feridos após acidente com carro

O prefeito da cidade de Guajeru sofreu um grave acidente na madrugada deste sábado, 29, na BA-026. Gilmar Rocha Cangussu (PDT), conhecido como "Gil Rocha", estava dirigindo seu veículo acompanhado da esposa, Marta Santos Lima Rocha, e mais três acompanhantes em Malhada de Pedras (a 578 km de Salvador).

De acordo com o site Achei Sudoeste, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas, que foram levados para o Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado, e passam por cirurgias.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ainda não tem informações do que motivou o incidente.

