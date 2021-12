Prefeito de Guajeru e demais ocupantes de veículo envolvido em acidente passam bem

O prefeito da cidade de Guajeru, Gilmar Rocha , e outros envolvidos que sofreram um acidente de carro no sábado, 28, na BA-026, passam bem. Em nota, a assessoria de imprensa do gestor informou, a primeira dama teve lesão na bexiga e segue internada no Hospital Professor Magalhães Neto, em Brumado (a 543 km de Salvador).

De acordo com o site Dez, além deles, o assessor de gabinete, Edicarlos Souza Costa, a secretária de saúde, Érica Leal, e o secretário de agricultura e meio ambiente, Izaias Rodrigues, tiveram escoriações e ferimentos leves e seguem em observação, Segundo a assessoria, Gil Rocha teve ferimentos na cabeça, sendo transferido para Vitória da Conquista a fim de ser avaliado por um neurocirurgião.

