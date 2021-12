Prefeito de Feira quer vetar cobrança de shoppings

Engana-se quem pensa que a polêmica da cobrança pelo estacionamento em shoppings na Bahia está apenas em Salvador. Em Feira de Santana (a 109 km da capital), o Boulevard Shopping anunciou que vai iniciar a cobrança nesta quarta, 1º.

Mas o prefeito local, José Ronaldo de Carvalho, disse, ontem, que não haverá cobrança pelo estacionamento do centro de compras. Carvalho ressaltou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando a medida em Salvador foi baseada em uma lei local, diferente da legislação de Feira de Santana. A decisão do STF considerou que o município não pode legislar sobre a propriedade privada.

"Nós, do jurídico da prefeitura, entendemos que precisa ser julgada também a lei municipal de Feira de Santana. Assim sendo, nós não vamos permitir essa cobrança", afirmou ele.

Procon

Na última semana, a Superintendência Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Feira de Santana notificou o estabelecimento, proibindo, antecipadamente, a cobrança. A medida foi adotada com base em ítens do Código de Defesa do Consumidor e até da Constituição, que proíbem a cobrança, segundo o Procon.

