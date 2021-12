Prédio de três andares desaba em Candeias por conta da chuva

Um prédio de três andares desabou na manhã deste sábado, 27, na rua Dom Pedro, no centro de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O desabamento teria ocorrido por conta das fortes chuvas que atingem a cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Defesa Civil do município, o local do desabamento está interditado. O laudo técnico está sendo feito. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram encaminhadas.

Outras ocorrências

Além do desabamento do prédio, a Defesa Civil está registrando muitas ocorrências neste sábado. Os bairros Urbis II, Santo Antônio e Centro são os mais afetados.

Entres as ocorrências então alagamento de imóveis, deslizamento de terra e ameaças de desabamentos.

