Prédio da Câmara Municipal de Feira de Santana é pichado com ofensas a Bolsonaro

O prédio do Gabinete dos Vereadores, anexo à Câmara Municipal do município de Feira de Santana, a 116 km da capital baiana, amanheceu com uma pichação nesta segunda-feira, 2, com uma ofensa direcionada ao presidente Jair Bolsonaro e ao vereador Edvaldo Lima (PP).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a suspeita é que a pichação tenha sido motivada pelo título de Cidadão Feirense, que será dado a Bolsonaro, por sugestão de Edvaldo Lima. Ainda segundo o site, as imagens das câmeras de segurança serão analisadas para identificar os envolvidos.

O presidente da Câmara, José Carneiro, informou ao Acorda Cidade que será registrada uma queixa na delegacia e que já foi solicitada a limpeza da pichação.

