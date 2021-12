"Precisamos diminuir o tempo de resposta à população', diz novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros

Em substituição ao coronel Francisco Teles, que esteve à frente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) por cinco anos, o coronel Adson Marchesini assume o comando-geral da corporação e elenca como prioridade a diminuição do tempo de resposta dos bombeiros para atender a população.

"A partir do momento que a sociedade, que é nosso principal cliente, necessita do apoio dos Bombeiros, é muito importante o atendimento imediato da instituição, do nosso equipamento, para socorrer as pessoas. Diminuir o tempo de resposta é nossa prioridade agora", disse Marchesini, durante entrevista nesta segunda-feira, 25, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

O novo comandante-geral do CBMBA - segunda pessoa a ocupar este cargo desde que a instituição foi emancipada da Polícia Militar da Bahia (PMBA) - pontua que a diminuição deste tempo vai ser possível aumentando a quantidade de equipamentos nos bairros onde a distância até o cidadão é maior.

"Este tempo-resposta varia de acordo com a unidade que está atendendo a ocorrência, uma vez que temos unidades com características de trânsito diferentes. Quanto mais equipamentos tivermos, menor a distância até a ocorrência".

Estrutura e capacitação

Ainda durante a entrevista para o 'Isso é Bahia', o coronel Adson Marchesini elogiou a atual equipe do Corpo de Bombeiros, deixada pela gestão do coronel Francisco Teles. " Nossa estrutura hoje é muito boa. Nosso pessoal tem um preparo muito bom".

Adson também frisa que outro foco vai ser continuar investindo na gestão de pessoas e nos cuidados com quem trabalha no CBMBA.

"Investimos muito na valorização profissional do bombeiro militar, através de psicólogo e estrutura médica muito boa para atender nossos bombeiros, ainda mais que eles estão na linha de frente da guerra da pandemia da Covid-19. Vamos continuar dando continuidade e ênfase na gestão de pessoas, que é nosso objetivo para que a gente possa melhorar nossa qualidade, para atender de forma rápida e eficaz a população", finaliza o comandante-geral.

