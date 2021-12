PRE registra 23 acidentes nas pistas em operação no feriado

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) contabilizou 23 acidentes de trânsito com 18 vítimas com ferimentos leves; cinco com ferimentos graves e duas vítimas fatais durante a "Operação Dia do Trabalho" concluída na manhã desta segunda-feira, 5.

Segundo a assessoria da PRE, durante a operação, iniciada às 16h da última quarta-feira, 30, também foram apreendidos nas rodovias estaduais 26 quilos de maconha prensada e uma arma de fogo Taurus calibre 38, com seis munições intactas.

Durante o período, 1.085 veículos e 2.545 pessoas foram abordadas pelos policiais, sendo que 14 veículos foram retidos, 293 autuados por infrações de trânsito, oito Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e seis carteiras de habilitação (CNH) recolhidos.

A PRE informou que as abordagens foram intensificadas nas regiões onde aconteceram micaretas - em Jacobina e Alagoinhas.

