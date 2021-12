PRE autua 59 motoristas por irregularidades na Linha Verde

De quinta-feira, 13, até a manhã deste sábado, 15, 59 motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por infrigerem leis de trânsito, durante operação na BA-099, no trecho da Linha Verde.

As infrações mais registradas foram o não uso do cinto de segurança, tanto nos bancos de trás, quanto nos da frente, e irregularidades em relação a documentação do veículo. Dois condutores foram presos por porte de drogas, com quantidade para uso pessoal. As duas pessoas prestaram depoimento sobre onde teriam comprado o material.

A PRE ainda multou 207 motoristas por ultrapassarem a velocidade máxima permitida. Um acidente foi registrado na rodovia.

Durante o feriadão foram abordados 122 veículos e 221 pessoas. Quatorze motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro.

adblock ativo