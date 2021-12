Prazo para sorteio do Nota Premiada Bahia se encerra neste domingo

O prazo para participar do próximo sorteio do Nota Premiada Bahia se encerra neste domingo, 30. Os bilhetes que concorrem são os gerados no mês de junho e o sorteio acontece em 17 de julho. Ao todo serão distribuídos dez prêmios de R$ 100 mil para cada ganhador.

Quem ainda não se inscreveu na campanha pode preencher no formulário no site. Para concorrer, o participante deve informar o CPF para cadastro a cada compra realizada em qualquer estabelecimento emissor da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

São dez sorteios de R$ 100 mil a cada mês. A Nota Premiada Bahia teve o seu primeiro sorteio em fevereiro de 2018 e, desde então, já contemplou 172 participantes, além disso, apoia 528 instituições filantrópicas inscritas.

