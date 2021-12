Prazo para 'adotar' uma carta termina nesta quarta-feira

Quem deseja transformar o sonho de uma criança ou jovem carente em realidade deve correr nesta reta final para o Natal: termina nesta quarta-feira, 19, o prazo para "adotar" uma carta da campanha Papai Noel dos Correios 2012. As cartas podem ser escolhidas nas agências da Pituba, Central, Aeroporto, Associação Bahiana de Imprensa, Pelourinho, São Caetano, Cabula, Baixa dos Sapateiros, Calçada, Fórum Ruy Barbosa, Tribunal Regional do Trabalho e Sumaré.

Os presentes também devem ser entregues até as 18h na mesma agência onde a carta é escolhida. Desde o lançamento da campanha, em novembro, foram recebidas 40 mil cartas provenientes de escolas e de outras instituições, sendo 15 mil "adotadas" até ontem. O número supera o de 2011, quando foram recebidas 49 mil cartas e 12 mil pedidos atendidos.

Seis dos 40 mil pedidos de presente foram atendidos pela arquiteta Ana Oliveira, 47, comovida com histórias de vida escritas pelas crianças. "Em uma delas, a criança diz que está com o peso acima da média e tem dificuldades para comprar roupas. Ela pede uma roupa bonita para passar o Natal. Fiquei emocionada com o pedido e vou atendê-lo", contou Ana.

Entusiasmo - Com as mãos cheias de embrulhos coloridos, a servidora pública Margarida Bacelar, 64, conta que atendeu a três cartas e que pretende, nos anos seguintes, "adotar" ainda mais. "Quando começamos a ajudar, não conseguimos mais parar. Se a gente ajuda a quem precisa, recebe em dobro", aposta.

Vulnerabilidade social - Criada há 23 anos, a campanha Papai Noel dos Correios tem parceria com escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. "Os pedidos mais frequentes são de brinquedos. Este ano, tivemos um pedido inusitado: aquário com peixes. E o sonho do garoto foi realizado. A pessoa deu um vale-compra para ele retirar na loja um aquário completo, contou o coordenador regional, Ernesto Salles.

A entrega dos presentes será realizada amanhã, às 9h, com saída da agência Pituba, na Avenida Paulo VI, onde haverá a apresentação do Coral Art'Cato. Em seguida, o Papai Noel fará a entrega dos presentes no Centro Municipal de Educação Infantil Pio Bittencourt, na Federação.

