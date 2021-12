Praias de Mata de São João não recebem placas de óleo há 10 dias

Após sofrer com a chegada das placas de petróleo em algumas localidades do município, as praias de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), não tem recebido cargas de resíduos há 10 dias.

De acordo com a Prefeitura de Mata de São João, as atividades turísticas nos 28 quilômetros de litoral da cidade ocorrem normalmente, e apenas em pontos específicos chegam eventualmente pequenas pelotas do petróleo.

O Prefeito Marcelo Oliveira afirmou que a normalidade se deve ao fato de que a chegada do material mais significativo aconteceu em locais e em períodos específicos.

“A última ocorrência mais grave foi em Imbassaí, do dia 15. O local estava praticamente ileso, mas infelizmente em uma virada de maré, à tarde, apareceram umas placas boiando, que rapidamente chegaram às areias à entrada do estuário”, explica Marcelo Oliveira.

Mata de São João foi o único município que deu uma destinação aos resíduos. Cerca de 32 toneladas de óleo foram transportadas para armazenamento em galpão apropriado, em uma empresa de destinação e tratamento de resíduos, na RMS. O material ficará por lá até que o Governo do estado decida o destino final.

