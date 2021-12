Praias de Guarajuba e Itacimirim são atingidas por óleo que afeta litoral nordestino

O óleo misterioso que atinge o litoral nordestino foi localizado na manhã desta quarta-feira, 9, nas praias de Guarajuba e Itacimirim, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da Marinha do Brasil, foram recolhidas amostras da substância para análise no Instituto de Pesquisas do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), localizado no Rio de Janeiro. O 2º Distrito Naval mantém as buscas pelas manchas e monitoramento da área.

Segundo a Marinha, outras cidades baianas como Esplanada, Entre Rios, Jandaíra, Conde e Mata de São João também foram afetadas pelo óleo. A substância atingiu a região de Praia do Forte na terça-feira, 8, sendo responsável pela morte de uma tartaruga.

Em todo o litoral do Nordeste, cerca de 130 praias já foram afetadas pelo óleo, que já está sendo investigado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A Bahia foi o último estado a ser atingido pela substância, na última quinta-feira, 3.

adblock ativo